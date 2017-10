Usa, Trump a Porto Rico, isola distrutta dall'uragano Maria

San Juan, Porto Rico (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato a Porto Rico, per visitare l'isola devastata dal passaggio dell'uragano Maria."Avete fatto perdere un po' di equilibrio al nostro budget", ha detto Trump che durante la visita ha incontrato le autorità federali, i cittadini del Paese e i soldati dell'esercito americano, inviati per aiutare nella ricostruzione. Adue settimane dal passaggio di Maria l'isola continua a essere in condizioni disperate: ampie zone restano senza elettricità emigliaia di persone sono senza casa, senza cibo e acqua potabile.Nei giorni scorsi il presidente americano aveva assicurato che avrebbe fatto di tutto per velocizzare la ricostruzione. Tuttavia ci sono state diverse polemiche, anche da parte di politici locali, per i ritardi dell'invio degli aiuti.