Usa, Trump in polemica col presidente della Corte Suprema

Milano (askanews) - Si apre un nuovo fronte interno per Donald Trump che ha dato il via ad una dura polemica con la magistratura, provocando l'ira del capo della Corte suprema John Roberts. Trump aveva definito "un uomo di Obama" Jon Tigar, giudice distrettuale, che aveva sospeso il nuovo provvedimento della sua amministrazione con cui si nega la possibilità di ottenere l'asilo a chi entra illegalmente negli Usa.Le affermazioni del presidente hanno scatenato la reazione di Roberts che ha ribadito l'indipendenza della magistratura. "Mi spiace giudice Roberts ma i 'giudici di Obama' esistono e hanno un punto di vista molto diverso dalla gente incaricata di occuparsi della sicurezza del Paese - ha ribadito Trump in un tweet".Non è la prima volta che Roberts e Trump si scontrano: nel 2016 l'allora candidato Trump attaccò il giudice per aver salvato l'Obamacare, la riforma sanitaria di Obama che Trump sta cercando di smantellare.