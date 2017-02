Usa, Trump nomina alla Corte Suprema il conservatore Neil Gorsuch

Washington (askanews) - Donald Trump ha scelto Neil Gorsuch per l'incarico vacante di giudice della Corte suprema al fine di ricoprire il posto lasciato libero quasi un anno fa dalla morte di Antonin Scalia, scomparso il 13 febbraio 2016. Sarà il membro il più giovane nominato da 25 anni"Ho sempre pensato che per la difesa del nostro paese, la decisione più importante di un presidente degli Stati Uniti possa essere la nomina di un giudice della Corte suprema" ha detto Trump presentando il suo candidato. "Il giudice Gorsuch vanta straordinarie competenze legali, ha una mente brillante e una disciplina severissima e si è guadagnato un sostengo bipartisan", ha detto il presidente in un messaggio dalla East Room della Casa bianca.Se la sua nomina di Gorsuch verrà confermata, la Corte suprema avrà un'anima prevalentemente conservatrice dove i giudici di orientamento liberal saranno quattro contro una maggioranza di cinque. E non è da escludersi che al Senato le audizioni per la sua conferma saranno molto agitate da parte democratica visto il rifiuto dei repubblicani a confermare la scelta di Merrick Garland, presentata dall'ex presidente Barack Obama nel marzo 2016.Dal canto suo il giudice nominato da Trump ha assunto toni concilianti."La procedura ora passa al Senato e non vedo l'ora di parlare con entrambi le parti per rispondere alle loro domande e ascoltare i loro timori" ha detto Gorsuch. "Rispetto, naturalmente, il fatto che nel nostro sistema legale è il Congresso e non i tribunali a redigere le leggi. Il ruolo dei giudici è quello di applicare e non alterare il lavoro dei rappresentanti del popolo", ha concluso.