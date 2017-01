Usa, Trump "opziona" la Corte Suprema: pronto nome del giudice

Milano, (askanews) - Continua inarrestabile come uno schiacciassassi l'opera di "rinnovamento" shock del neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump che, dopo aver firmato una serie di ordini esecutivi in diversi ambiti che sta facendo molto discutere la comunità internazionale, si prepara anche a riportare una maggioranza conservatrice alla Corte Suprema, l'organo giudiziario di massimo grado negli Stati Uniti."Ho preso una grande decisione in merito alla Corte suprema degli Stati Uniti - ha detto Trump, parlando a una colazione di lavoro con una rappresentanza di piccoli imprenditori americani - si tratta di una persona altamente rispettabile. Penso che sarete molto colpiti da questa persona che verrà alla Casa Bianca nelle prossime ore".Secondo indiscrezioni, sono tre i nomi in pole position per ricoprire il ruolo rimasto vuoto per oltre 11 mesi a causa della morte il 13 febbraio 2016 del giudice di origini italiane Antonin Scalia, in seguito alla quale la Corte è spaccata in 2, con 4 giudici liberal e altrettanti conservatori. Dopo la scelta di Trump la Corte penderà verso destra: il neopresidente ha già detto di volere un candidato contrario all'aborto e fermamente favorevole al diritto dei cittadini di possedere armi.I favoriti sarebbero Neil Gorsuch, Thomas Hardiman e, leggermente distanziato, Bill Pryor. Gorsuch è giudice presso il decimo distretto della Corte d'Appello di Denver (Colorado) e sembrerebbe il candidato con le credenziali migliori. Hardiman è giudice federale al terzo circuito della Corte d'Appello di Philadelphia (Pennsylvania). Pryor invece, giudice d'appello in Alabama, in passato ha fatto molto discutere per aver definito il sesso tra omosessuali "una pratica che non dovrebbe essere accettata dalla legge" ed essere stato molto critico sulla decisione del 1973 a favore dell'aborto.Trump ha già parlato, assieme al suo vice Mike Pence, con i 4 senatori da cui dipenderà la nomina, ma l'opposizione democratica del Congresso promette battaglia in seguito al rifiuto dei repubblicani di sentire e poi confermare Merrick Garland, il giudice che era stato scelto da Barack Obama nel marzo 2016 e chiedono che la scelta ricada su un candidato che possa ricevere un sostegno bipartisan.