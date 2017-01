Usa: Trump e Pence depongono corona su tomba milite ignoto

Arlington (askanews) - E' iniziato ufficialmente il programma fitto di appuntamenti legato alla cerimonia inaugurale della presidenza Trump. Come da tradizione, il 45esimo Commander in chief, affiancato dal suo vice Mike Pence, ha deposto una corona al cimitero nazionale di Arlington in onore dei militari statunitensi morti.Con la mano destra al petto i due sono poi rimasti davanti ai fiori bianchi sulla tomba del milite ignoto mentre i soldati suonavano con la tromba il tipico brano di cordoglio, il silenzio militare. Alle loro spalle c'era la famiglia di Trump: tra i suoi membri, la moglie Melania con grandi occhiali da sole e un cappotto scuro, la figlia Ivanka con una giacca verde a fianco del marito Jared Kushner (pronto a entrare alla Casa Bianca come consulente senior del suocero).