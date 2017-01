Usa, Trump rafforza esercito e i controlli su ingressi nel Paese

Washington (askanews) - Detto, fatto. Ma le conseguenze sono ancora tutte da vedere. Donald Trump ha firmato due ordini esecutivi per rafforzare l'esercito americano e tenere fuori dagli Stati Uniti i "terroristi islamici radicali stranieri". La firma al Pentagono in occasione del giuramento di James Mattis come segretario alla Difesa, elogiato come "uomo d'onore, un uomo di devozione, un uomo di azione totale"."Mentre prepariamo il budget per la difesa da presentare al Congresso - che ne sarà felice - la nostra forza militare non sarà messa in discussione da nessuno così come la nostra dedizione per la pace. Vogliamo la pace", ha detto Trump mentre firmava. Tenendo fede alla promessa fatta in campagna elettorale, il Commander in chief intende "rafforzare le forze armate degli Stati Uniti" con "nuovi aerei, nuove navi, nuove risorse e nuovi strumenti per i nostri uomini e donne in uniforme".Trump ha quindi annunciato controlli più stringenti per chi intende mettere piede nella nazione e ha sospeso per decreto il programma di ammissione dei rifugiati, uno dei più ambiziosi al mondo per accoglienza delle vittime di conflitti.Creato per legge dal Congresso nel 1980, il programma federale di reinsediamento dei rifugiati ha permesso di accogliere negli Stati Uniti circa 2,5 milioni di persone.Una settimana dopo il suo ingresso alla Casa Bianca, il presidente Trump ha firmato un decreto intitolato "Proteggere la nazione contro l'ingresso di terroristi stranieri negli Stati Uniti" che prevede di bloccare per quattro mesi il programma e di congelare per tre mesi l'ingresso negli Stati Uniti dei cittadini di sette paesi musulmani, ossia Iraq, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen.Per quanto riguarda i profughi siriani, fuggiti a milioni dal conflitto in corso dal 2011 e di cui 18.000 sono stati accolti negli Stati Uniti, il decreto prevede che non possano più entrare, almeno fino a quando il presidente non avrà deciso che non rappresentano più una minaccia.