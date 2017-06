Usa, Trump risponde a Comey: siamo sotto assedio ma combatteremo

Roma, (askanews) - Dopo la lunga testimonianza dell'ex direttore dell'Fbi, James Comey, davanti alla commissione Intelligence del Senato degli Stati Uniti, la risposta della Casa Bianca non si è fatta attendere.Nella sua prima apparizione dal licenziamento, un mese fa, Comey, ha detto che il presidente Trump "ha mentito" agli americani, ha "diffamato" lui e l'Fbi, sostenendo che "non ci sono dubbi" che la Russia abbia interferito nelle elezioni presidenziali statunitensi.E se Sarah Huckabee Sanders, la viceportavoce della Casa Bianca, ha replicato affermando che "il presidente non è un bugiardo", il suo legale personale Marc Kasowitz, ha aggiunto che Trump "non ha mai richiesto o suggerito" a Comey di fermare le indagini su qualcuno, nemmeno su Flynn e ha affermato:"Il presidente non ha mai detto a Comey: ho bisogno di lealtà, mi aspetto lealtà", come invece ha dichiarato l'ex direttore dell'Fbi.Anche Trump però ha voluto dire la sua, e parlando ai suoi sostenitori durante un evento organizzato da un gruppo di confessione evangelica, si è mostrato combattivo: "Siamo sotto assedio - ha detto - ma ne usciremo più grandi e più forti che mai".E ha ribadito: "Nulla che valga la pena fare è mai facile, ma sappiamo come combattere e mai e poi mai molleremo. Noi siamo dei vincenti, quindi combatteremo e vinceremo".