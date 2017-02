Usa, yemeniti in piazza a New York contro il Travel ban di Trump

New york (askanews) - Centinaia di cittadini americani di religione musulamana e di origini yemenite sono scesi in piazza a New York per protestare contril "Travel ban" voluto dal neo presidente americano Donalod Trump, l'ordine esecutivo di stampo protezionista firmato dall'inquilino della Casa bianca che impedisce per 120 giorni l'ingresso negli Stati Uniti ai cittadini provenienti da 7 Paesi di prevalente cultura e religione islamica: Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e, appunto, Yemen.Nella "grande mela" oltre mille negozi, gestiti da yemeniti, sono rimasti chiusi in segno di protesta.