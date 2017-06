Indonesia (askanews) - Vacanze in Indonesia per la famiglia Obama. L'ex presidente degli Stati Uniti, la moglie Michelle e le figlie Sasha e Malia sono arrivati a Bali dove hanno visitato un tempio. Una delle prossime tappe sarà Jakarta dove Obama ha vissuto per quattro anni durante la sua infanzia, fino al 1970, poiché sua madre aveva sposato un indonesiano.