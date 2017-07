Vaccini, Lorenzin: grazie all'informazione vinceremo battaglia culturale

(Agenzia Vista) Roma, 28 luglio 2017 Abbracci e strette di mano per Lorenzin dopo approvazione del decreto Vaccini. Vaccini, Lorenzin: abbiamo messo in sicurezza questa e le prossime generazioni. Vaccini Si dalla Camera 296 si, 92 i contrari il testo di legge. La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto legge sui vaccini. 296 i voti a favore, i contrari 92 e gli astenuti 15. Il provvedimento, già passato al Senato, è legge. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev