Valanga a Crans Montana, 1 morto. La fuga degli sciatori in video

Roma, 20 feb. (askanews) - E' di un morto e tre feriti il bilancio della valanga che ha travolto gli sciatori sulla pista della Plaine Morte a Crans Montana, nel Cantone Vallese, in Svizzera. Nelle incredibili immagini che hanno fatto il giro del web, girate da un sciatore, si vede il momento del distacco della valanga e gli sciatori che continuano a scendere cercando di evitarla.L'uomo deceduto è un francese 34enne, era stato portato in ospedale gravemente ferito. Era un dipendente della stazione sciistica - ha spiegato la polizia svizzera - è stato sorpreso dalla valanga mentre stava assistendo una persona ferita.Per diverse ore, anche di notte, sono andate avanti le ricerche di eventuali dispersi. Inizialmente si era parlato di diverse persone sepolte. Ora sono state interrotte perché non ci sono state altre segnalazioni. Sulle cause della valanga è stata aperta un'inchiesta.