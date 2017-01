Valanga Rigopiano: il bilancio delle vittime accertate sale a sei

Pescara (askanews) - Il bilancio delle vittime accertate nella struttura alberghiera Rigopiano investita da una valanga è salito a sei dopo il ritrovamento di un'altra vittima, di sesso maschile, sotto le macerie dell'hotel. Intanto, il numero dei dispersi ha raggiunta quota 24 dopo che una delle persone salvate ha segnalato la possibile presenza di un ragazzo senegalese che lavorava nell'albergo.La situazione sanitaria dei nove sopravvissuti ricoverati all'ospedale di Pescara risulta immodificata, secondo quanto riferimento dal nosocomio nel suo ultimo bollettino. I quattro bambini soccorsi sono stati trasferiti presso il reparto di Pediatria mentre quattro degli adulti, eccetto il paziente operato, il cui decorso post-intervento è regolare, sono stati trasferiti nei reparti di degenza.Le ricerche stanno procedendo su due fronti opposti, da un lato i Vigili del fuoco stanno avanzando all'interno della struttura lungo il percorso che ha consentito il ritrovamento dei nove superstiti. Le difficoltà, si legge in una nota della Prefettura di Pescara, consistono nella necessità di aprire varchi attraverso murature di elevato spessore per accedere ai locali successivi. I soccorritori stanno parallelamente operando sul fronte nevoso esterno per consentire l'apertura di ulteriori varchi sul lato opposto della struttura, per il raggiungimento e l'ispezione dei locali travolti dalla slavina.A sondare la neve, con i mezzi meccanici, sono le squadre del Soccorso alpino mentre la Polizia stradale e l'Esercito si stanno occupando di garantire la viabilità sulla strada che consente ai soccorsi di raggiungere le zone operative.