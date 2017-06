Van contro Pedoni a Londra la testimonianza della giornalista Bbc, sottotitoli

(Agenzia Vista) Roma, 04 giugno 2017 Courtesy BBC. SOTTOTITOLI Attacco a Londra, van contro pedoni su London Bridge. Ci sono delle vittime. Testimoni riferiscono investimento e attacco con coltello, altri parlano di spari. L'incidente è simile a quello di Westminster Bridge. Chiuse le strade e la stazione metro. Il racconto della giornalista BBC Holly Jones. Police are responding to reports that a van has hit a number of pedestrians on London Bridge in central London. The Met Police say they are dealing with an incident on the bridge and "multiple resources" are in attendance. BBC reporter Holly Jones recounts what she saw.