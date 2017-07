Varsavia (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania sono arrivati a Varsavia, in Polonia, per la prima tappa del viaggio europeo che poi proseguirà in Germania, ad Amburgo, dove l'inquilino della Casa bianca parteciperà al suo primo G20.A margine del vertice avrà il suo primo faccia a faccia con Vladimir Putin. Previsti anche bilaterali con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente messicano Enrique Pena Nieto.