Veglia alla moschea, sindaco di Londra: non ci divideranno

Londra (askanews) - Decine di londinesi si sono raccolti davanti alla moschea di Finsbury park per una veglia di solidarietà dopo l'attacco di 24 ore fa, quando Darren Osborne, un gallese di 47 anni, ha investito con un furgone i fedeli musulmani, uccidendo una persona. Alla celebrazione spontanea ha partecipato anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan. "Londra è una città resiliente e forte" - ha detto."Noi ci lasceremo dividere e saremo più forti. Quindi grazie per essere venuti. Noi ci ricordiamo che questi terroristi, di qualsiasi ispirazione siano, non parlano per la vasta maggioranza delle persone. Quello che vogliono è attaccare i nostri valori, la nostra libertà e il rispetto che abbiamo l'uno per l'altro. Non li lasceremo vincere, sconfiggeremo il terrorismo".