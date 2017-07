(Agenzia Vista) Roma, 28 July 2017 Vele Scampia, dovevano abbatterle ma sono ancora in piedi, lo speciale - Ci sono ritardi per l'abbatimento delle Vele di Scampia dopo gli annunci di Comune e Governo, che affermarono l'abbattimento del primo edificio durante l'estate. Il problema e' un bando regionale per l'assegnazione dell'appalto per costruire gli ultimi alloggi, solo dopo questo passaggio si passera' all'abbattimento della prima Vela. In compenso gia' mille alloggi sono stati assegnati e le famigli si sono traferite nei nuovi edifici. Lorenzo Liparulo, del comitato Vele, ci ha accompagnato all'interno degli edifici per mostrarci lo stato dell'arte. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev