(Agenzia Vista) Venezia, 02 settembre 2019 Body painting per pubblicizzare il film di Mario Sesti 'Mondo Sexy', ecco la locandina umana Una locandina umana si aggira per l'Hotel Excelsior del Lido durante la 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per pubblicizzare la proiezione del film 'Mondo Sexy' di Mario Sesti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev