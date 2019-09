(Agenzia Vista) Venezia, 07 settembre 2019 Venezia76, chiusura 'rock' per la Mostra del Cinema con Mick Jagger, folla di fan ad attenderlo Mick Jagger, il frontman dei Rolling Stones, al Lido per presentare 'The burnt orange heresy' di Giuseppe Capotondi. La rock star è coprotagonista del film di chiusura italo-inglese fuori concorso . Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev