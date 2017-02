Venezuela chiede aiuto al Papa: partecipi a dialogo opposizione

Roma, (askanews) - Una "seconda fase di dialogo" è possibile con il partito all'opposizione in Venezuela, se Papa Francesco parteciperà. Lo ha affermato il portavoce del governo di Caracas, Jorge Rodriguez, nel corso di una conferenza stampa, lanciando un forte appello al Vaticano:"Salutiamo il documento che in forma attiva, riflessiva e generosa è stato redatto dai partecipanti alla tavola rotonda e con il quale possiamo ora passare alla seconda fase del dialogo a partire da ora - ha spiegato il portavoce - Ciò che stiamo considerano è di accelerare, di farlo in forma pubblica, stiamo cercando un incontro con Papa Francesco per questa seconda tappa del dialogo, come lo hanno definito gli ex presidenti partecipanti".Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro domenica ha annunciato di cercare l'aiuto del Vaticano per avviare i colloqui politici con l'opposizione.In Venezuela, messo in ginocchio dalla crisi petrolifera, che ha causato carestia di cibo e medicine, con disordini e saccheggi negli ultimi mesi, il governo chavista del presidente è stato dichiarato "inadatto" a governare il paese. Il presidente socialista tuttavia si è opposto a indire le elezioni anticipate nell'ultimo anno. Secondo Maduro, la crisi è il risultato di una cospirazione capitalista appoggiata dagli Stati Uniti.I colloqui per la pace tra i partiti sostenuti dal Vaticano non hanno tuttavia fatto molti progressi da dicembre. Le prossime elezioni sono in programma a fine 2018, mentre il mandato di Maduro scade nel 2019.