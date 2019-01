Venezuela, madre di Guaidò: Ero lì, ma non sapevo del giuramento

Caracas, (askanews) - Norka Marquez, madre dell'autoproclamato presidente del Venezuela, Juan Guaidò, si trovava accanto a lui quando il leader dell'opposizione venezuelana ha giurato come presidente, ma - dice - non sapeva nulla di quanto stava accadendo."Non lo sapevamo, non lo sapevamo che stava per giurare. Ero accanto a lui, sua moglie e io eravamo vicino a lui, assieme a tutti i funzionari e ci ha colto di sorpresa".Così facendo, davanti a migliaia di sostenitori, suo figlio, 35 anni, presidente del Parlamento di Caracas, ha sfidato il presidente socialista Nicolas Maduro, la cui rielezione è ritenuta "illegittima" dagli oppositori."Questo giuramento davanti a tutto il Venezuela e davanti a tutto il mondo, mi ha colpito davvero, ho pianto tanto, ho pianto per l'emozione. Dopo mi ha anche fatto paura", ha aggiunto Marquez, 54 anni, che ha studiato come insegnante.Prima il breve arresto da parte degli agenti dell'intelligence il 13 gennaio:"Ho avuto paura, molta paura, sentivo che mi stavano portando via qualcosa. Così mi sono aggrappata alla Vergine Maria e le ho chiesto, a lei, a mio padre e a mia madre, di rimandarmelo sano e salvo".Tra una foto e un ricordo di famiglia, la mamma del presidente appoggiato dagli Stati Uniti, rivela un aneddoto premonitore:"Quando era piccolo, aveva molte allergie e mia madre gli faceva il bagnetto e gli metteva la crema, aveva circa 10 mesi, e usava dirgli 'penso al giorno in cui sarai presidente del Venezuela, quel giorno non mi lascerai più metterti la crema o vederti'".