Venezuela, Maduro dispone la chiusura della frontiera col Brasile

Roma, 21 feb. (askanews) - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha disposto la chiusura totale della frontiera terrestre del Paese con il Brasile, a due giorni dalla data annunciata dall'oppositore Juan Guaidò per l'ingresso degli aiuti umanitari nel Paese."Ho deciso che a partire dalle 20 (l'1 di domani) di giovedì la frontiera terrestre con il Brasile resterà totalmente chiusa fino a nuovo ordine", ha dichiarato il capo dello stato durante una riunione con l'Alto comandante militare.Intanto il leader dell'opposizione e autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò, si sta recando presso il confine colombiano per supervisionare personalmente l'entrata degli aiuti umanitari statunitensi, bloccati in Colombia dall'intervento dell'esercito fedele a Nicolas Maduro.