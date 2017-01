Venezuela, Maduro: sorpreso dalla campagna d'odio contro Trump

Caracas. (askanews) - Quel, quasi , endorsement che non ti aspetti. Il presidente socialista del Venezuela Nicolas Maduro ha denunciato quella che ha definito una campagna d'odio contro il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, dichiarando che la nuova amministrazione americana non potrà comunque essere peggiore di quella uscente di Barack Obama."Per quanto riguarda il presidente Donald Trump" ha detto Maduro nel corso di una conferenza stampa, "i grandi media internazionale hanno abbondantemente speculato e siamo sorpresi dalla campagna d'odio diretta contro di lui, una campagna brutale del mondo intero, in Occidente e negli Stati Uniti. A mio avviso bisogna invece attendere di vedere quello che succederà a livello della politica interna ed estera di Washington. Noi non facciamo previsioni sul futuro e restiamo prudenti. La sola cosa che mi azzardo a dire e che non potrà certo essere peggio di Obama", ha aggiunto Maduro che ha espresso il desiderio di instaurare relazioni di rispetto, comunicazione e cooperazione con la nuova amministrazione statunitense.Venezuela, Maduro: sorpreso dalla campagna d'odio contro TrumpPresidente socialista: non potrà comunque essere peggio di ObamaCaracas. (askanews) - Quel, quasi , endorsement che non ti aspetti. Il presidente socialista del Venezuela Nicolas Maduro ha denunciato quella che ha definito una campagna d'odio contro il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, dichiarando che la nuova amministrazione americana non potrà comunque essere peggiore di quella uscente di Barack Obama.UPS da 00.26 a 01.12"Per quanto riguarda il presidente Donald Trump" ha detto Maduro nel corso di una conferenza stampa, "i grandi media internazionale hanno abbondantemente speculato e siamo sorpresi dalla campagna d'odio diretta contro di lui, una campagna brutale del mondo intero, in Occidente e negli Stati Uniti. A mio avviso bisogna invece attendere di vedere quello che succederà a livello della politica interna ed estera di Washington. Noi non facciamo previsioni sul futuro e restiamo prudenti. La sola cosa che mi azzardo a dire e che non potrà certo essere peggio di Obama", ha aggiunto Maduro che ha espresso il desiderio di instaurare relazioni di rispetto, comunicazione e cooperazione con la nuova amministrazione statunitense.