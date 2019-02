Venezuela, Tajani: serve messaggio forte, verso nuove elezioni

Roma, 1 feb. (askanews) - "Non spetta a noi decidere chi sarà il presidente del Venezuela. Dovranno essere i cittadini venezuelani con libere elezioni democratiche, magari con osservatori internazionali". Lo ha detto il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani a margine della presentazione della campagna per l'emergenza Europee Stavoltavoto.eu."Sono rimasto un po' stupito dal fatto che alcuni parlamentari europei italiani non abbiano scelto" ha proseguito, "di sostenere il nuovo presidente ad interim del Venezuela Guaidò come punto di riferimento per preparare nuove elezioni. Poi ognuno è libero di votare come vuole ma credo che in questo momento serva grande coesione e bisogna dare un messaggio forte dall'Italia per dire: noi vogliamo difendere la democrazia in Venezuela. Un paese dove si muore di fame, dove c'è una dittatura efferata, dove la comunità italiana è la terza comunità straniera, sono centinaia di migliaia di italiani e milioni di venezuelani di origine italiana. Questo non lo possiamo dimenticare"."Ricevo decine di telefonate da italiani e italovenezuelani che chiedono la difesa della democrazia" ha concluso Tajani, "Non è un caso che il parlamento europeo abbia dato il premio Sakharov all'opposizione venezuelana".