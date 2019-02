(Agenzia Vista) Miami, 19 febbraio 2019 "Incredibilmente ci sono membri dell’esercito venezuelano che ancora quasi supportano questa dittatura fallita. Rischiano il loro futuro, la loro vita e il futuro del Venezuela per un uomo controllato e protetto dall'esercito di Cuba. Maduro non è un patriota venezuelano ma un burattino cubano.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando alla comunità venezuelana a Miami. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev