Venezuelani a piedi verso la Colombia, le immagini dal drone

Roma, 14 feb. (askanews) - Sopraffatti dalle difficoltà e dalla gravissima crisi umanitaria che li sta colpendo, numerosi venezuelani hanno intrapreso sentieri a piedi per raggiungere, illegalmente, la Colombia. Sulle spalle sacchi di metallo e materiale da riciclo per poterlo vendere nei mercati colombiani. Queste le immagini dal drone che mostrano il percorso della gente.Intanto la crisi rimane anche sul piano diplomatico. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in una conversazione telefonica con il segretario di stato americano Mike Pompeo, ha messo in guardia contro qualsiasi intervento di forza in Venezuela.