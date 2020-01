Vento fa crollare una parte del muro di Trump fra Usa e Messico

Mexicali, 31 gen. (askanews) - Il muro di Trump non ha retto al vento forte. Alcuni pannelli di metallo sul confine tra Stati Uniti e Messico sono crollati mercoledì senza causare particolari danni. Recentemente installati, si sono schiantati Calexico, in California, e sono caduti sugli alberi al confine messicano.Questa sezione del "muro", come lo chiama l'amministrazione Trump, fa parte del grande progetto del Presidente per rafforzare il confine messicano. Trump prevede di migliorare e rafforzare le strutture sugli oltre 3000 chilometri di questo confine.Lo scorso luglio, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato l'uso dell'amministrazione Trump di 2,5 miliardi di dollari dal Pentagono per costruire il muro al confine con il Messico