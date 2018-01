(Agenzia Vista) Roma, 26 gennaio 2018 Verducci (Pd): Abbiamo rimesso in moto l'Italia, 5 anni fa sembrava impossibile "Abbiamo rimesso in moto il Paese e creato un milione di posti di lavoro: cinque anni fa sembrava impossibile, abbiamo la credibilità per fare del lavoro la vera priorità per l'Italia": queste le dichiarazioni dalla sede del Pd del senatore Francesco Verducci. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev