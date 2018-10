Vernice sulle vetrine Benetton durante il corteo studentesco contro il Governo a Milano

(Agenzia Vista) Milano, 05 ottobre 2018 Si sono radunati in piazza Cairoli dalle 09.30 del mattino, gli studenti che hanno attraversato le vie del centro di Milano per manifestare contro il ministro Salvini. Raduno, organizzato da rete studenti e dal collettivo Casc Lambrate, in largo Cairoli da dove è partito il corteo all'insegna dello slogan: "Opposizione al governo dell'infamia, il cambiamento siamo noi". Alcuni dei manifestanti, hanno imbrattato con della vernice rossa, la vetrina di Benetton Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it