Verona, Salvini monta a cavallo, saluta folla e cita Juncker

Verona (askanews) - Breve passeggiata a cavallo, con mini discorso di saluto alla folla, per Matteo Salvini alla fiera del settore a Verona. Il vicepresidente del Consiglio, invitato a salire sul cavallo da un fantino di Firenze, ha prima nicchiato: "Ho il polso rotto, amico mio". Poi ha deciso di salire e ha invitato i suoi collaboratori a registrare un video per usarlo successivamente, probabilmente su Facebook."Ho a che fare con Juncker non mi spaventa certo una camminata a cavallo", ha detto Salvini prima di smontare e concedersi ai selfie con i simpatizzanti. "Ho aspettato 45 anni, ma ne è valsa la pena", ha detto.