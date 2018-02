Verso Sanremo a piedi, cantautore tenta record concerto piu' lungo del mondo, lo speciale

(Agenzia Vista) Liguria, 03 febbraio 2018 Carlo Denei, comico dello storico gruppo Cavalli Marci e oggi autore a Striscia la Notizia, per presentare il suo secondo CD musicale, in cui sono ospiti in una canzone Greggio e Iacchetti, ha deciso di partire da Genova per raggiungere Sanremo a piedi. In tutto saranno 146 i chilometri da percorrere in 8 giorni di cammino. Le tappe stabilite saranno: Sestri Ponente, Cogoleto, Celle Ligure, Spotorno, Pietra Ligure, Albenga e Diano Marina. L’arrivo a Sanremo è previsto nel pomeriggio di sabato, prima della finale. La spedizione appiedata verso Sanremo ha anche lo scopo di regalare un nuovo record al Guinnes dei Primati che potrebbe incoronare Denei e il suo arrangiatore Nicola Ursino come "gli artisti che hanno eseguito il concerto più lungo del mondo" _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev