(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2018 Vertenza Askanews, giornalisti in Piazza Montecitorio, lo speciale I rappresentanti dei giornalisti italiani si ritroveranno in piazza, davanti a Palazzo Montecitorio, per esprimere vicinanza e solidarietà ai colleghi dell'agenzia di stampa Askanews, da giorni impegnati in una difficile vertenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev