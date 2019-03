(Agenzia Vista) Matera, 14 marzo 2019 "L'accordo sulla via della seta prevede di portare i prodotti italiani in Cina, sono contento che ci sia accordo dal Quirinale e nel Governo". Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando a Matera a margine di una visita ad un'azienda, nell'ambito di un tour elettorale in vista delle Regionali. _Courtesy TRM Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev