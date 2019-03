Via della seta, Tria: "Una tempesta in un bicchier d'acqua, fatta confusione"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 marzo 2019 “Penso che si stia facendo confusione attorno a questo accordo che poi non è neanche un accordo ma un ‘understanding’. Dentro si ribadiscono dei principi di collaborazione commerciale già presenti in tutti i documenti europei. Nessuna regola commerciale ed economica viene cambiata. Si sta facendo una tempesta in un bicchiere d’acqua.” Così il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria rispondendo alle domande dei giornalisti a margine del Consiglio Ecofin a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev