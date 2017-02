Vicepresidente Usa Pence a Bruxelles, slogan anti-Trump

Roma, (askanews) - "Pence get out of our pants" (Pence fuori dai nostri pantaloni)gridano le donne in piazza, a Bruxelles, a seno scoperto, contro il vicepresidente Usa Mike Pence che si trova nella città belga per una serie di incontri con la leadership dell'Unione europea. Proteste contro l'amministrazione di Donald Trump e in particolare in tema di aborto.Quartiere europeo sotto stretta sorveglianza della polizia, e centinaia di dimostranti che si preparano a convergere verso le sedi delle istituzioni europee, dove Pence incontrerà il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk e quello della Commissione Jean-Claude Juncker.Altri striscioni recitano: "Il cambiamento climatico non è un fatto alternativo", "Siamo con voi, sorelle americane!", "Ogni donna è padrona del proprio corpo".