(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2017 Videomessaggio della nazionale di Nuoto per Valerio l'ero di Sabaudia - Il ministro per lo Sport, Luca Lotti, ha premiato Valerio, l'atleta con sindrome di down che salvo' una bambina dall'annegamento sulla spiaggia di Sabaudia, con una medaglia e una targa. L'incontro si e' svolto alla sede del Ministero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev