(Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2018 Vietato l'accesso a Piazza del Quirinale per l'arrivo di Macron Il Presidente Francese Emmanuel Macron è arrivato al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In occasione del suo soggiorno a Roma, le misure di sicurezza della Capitale si sono rinforzate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev