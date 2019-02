Roma, 26 feb. (askanews) - Donald Trump è arrivato in Vietnam, ad Hanoi, per il secondo summit con il leader nordcoreano Kim Jong Un. Il presidente Usa è atterrato con il suo Air Force One, poi il corteo presidenziale è stato scortato da un folto gruppo di poliziotti in moto fino all'hotel in cui alloggerà nei due giorni di vertice.Poco prima era arrivato in Vietnam anche il leader nordcoreano ma a differenza di Trump Kim ha affrontato un lungo viaggio in treno attraverso la Cina e il Vietnam.