Vietnam, Kim Jong-un omaggia Ho Chi Minh. Poi riparte in treno

Hanoi, 2 mar. (askanews) - Il treno blindato di Kim Jong-un ha lasciato la stazione vietnamita di Dong Dang alla volta della Cina, dopo il summit a Hanoi fra il leader nordcoreano e il presidente americano Donald Trump che si è concluso in anticipo senza alcun accordo. Kim è salito a bordo del treno nella stazione del Nord del Vietnam per affrontare il lungo tragitto verso la capitale nordcoreana attraverso la Cina.Prima di ripartire, il leader nordcoreano ha reso un caloroso omaggio al leader rivoluzionario vietnamita Ho Chi Minh. Visitando il monumento dove giacciono le spoglie imbalsamate dell'eroe dell'indipendenza del Paese, ha sistemato i fiocchi di una corona di fiori da lui offerta su cui si leggeva "Ricordando la memoria del presidente Ho Chi Minh" prima di piegare la testa per circa un minuto.