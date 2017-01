Vietnam, un uomo vive per 18 anni con le forbici nello stomaco

Vietnam (askanews) - Un uomo ha vissuto per 18 anni con un paio di forbici nello stomaco. E' successo in Vietnam dove i dottori hanno estratto dal corpo di un 54enne di Hanoi lo strumento chiurgico dopo 3 ore in sala operatoria. Le forbici sono finite nello stomaco nel corso di un'operazione subita a causa di un incidente stradale quando l'uomo aveva 36 anni, e lì dimenticate. Recentemente qualche disturbo, peggiorato da una caduta accidentale, ha portato ad una visita approfondita."Abbiamo scoperto per caso questo oggetto estraneo nel suo addome. All'inizio avevamo dei sospetti ma non riuscivamo a capire cosa fosse. E poi abbiamo scoperto che si trattava di forbici chirurgiche. Un caso unico in tutto il Vietnam" - dice il direttore dell'ospedale.Il paziente, che in questi 18 anni ha vissuto normalmente mangiando e bevendo senza problemi, ha superato brillantemente l'operazione di estrazione ed è in buone condizioni fisiche.