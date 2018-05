(Agenzia Vista) Parigi, 01 maggio 2018 Violenti scontri a Parigi per il primo maggio, molotov, barricate e idranti Durante le manifestazioni per il primo maggio sono scoppiati violenti scontri con la polizia. I manifestanti hanno bruciato auto, vandalizzato negozi e lanciato molotov contro gli agenti che hanno risposto con cariche e idranti per disperdere la folla. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev