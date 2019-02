Violenza donne, Casellati: "C'è ancora tanto da fare per prevenirla e contrastarla"

(Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2019 Violenza donne Casellati C e ancora tanto da fare per prevenirla e contrastarla Nella Sala Koch di Palazzo Madama il convegno "Non lo chiamate Amore" contro la violenza sulle donne. Con la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che intervenendo dal palco ha detto: "Gli atti di violenza contro le donne non hanno nulla a che vedere con l'amore. Questi crimini, anzi, sono quanto di più lontano ci possa essere dall'amore. Ne sono la negazione assoluta". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev