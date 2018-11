(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2018 Violenza donne, Casellati: "Mattanza deve finire, serve profondo cambiamento culturale" "Oggi è la giornata in cui le donne di tutto il mondo gridano basta alla violenza. E' un richiamo forte perché cresca la consapevolezza che questa mattanza debba finire. Le leggi da sole non bastano, serve un profondo cambiamento culturale". Queste le parole di Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it