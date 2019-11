(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2019 Violenza donne Montecitorio si tinge di arancione La facciata di Palazzo Montecitorio illuminata di arancione contro la violenza sulle donne. L’ iniziativa fa parte della campagna di sensibilizzazione internazionale delle Nazioni Unite UN Women, dal titolo "Orange the World". L’impegno per l'uguaglianza di genere e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne. Il colore arancione simbolizza un futuro più luminoso, libero dalla violenza. Ad accendere l’illuminazione il Presidente della Camera Roberto Fico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it