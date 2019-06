Virginia, dipendente pubblico spara ai colleghi: 12 morti

Virginia beach, 1 giu. (askanews) - Strage negli uffici pubblici del Municipio di Virginia Beach, in Virginia, Stati Uniti. Uno dei dipendenti ha fatto irruzione armato e ha cominciato a sparare contro i suoi colleghi, uccidendone 12 e ferendone altri, finché non è stato ammazzato dagli agenti intervenuti sul posto dopo una lunga sparatoria. James Cervera, capo della polizia."Grazie al suono degli spari gli agenti sono stati in grado di individuare il piano in cui il sospettato stava commettendo i suoi crimini. Immediatamente hanno risposto al fuoco e posso dirvi che è stata una lunga battaglia fra i 4 poliziotti e il sospetto"."È l'ora più buia per Virginia beach - ha detto il sindaco Bobby Dyer - è avvenuto un crimine senza senso che ha fatto cadere un lutto tremendo sulla popolazione".