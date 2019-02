(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2019 Vista la Settimana in 180 secondi - Lunedì 18 febbraio. M5s vota su Rousseau su caso Diciotti, vince il 'Sì' all'immunità a Salvini - Martedì 19 febbraio. Diciotti, la Giunta dice no al processo per Salvini - Mercoledì 20 febbraio. Ponte Morandi, iniziata la discesa della seconda trave - Giovedì 21 febbraio. Vertice M5S, Grillo: "Il dissenso non lo votiamo, non ci sono mai stati bisticci" - Venerdì 22 febbraio. Domiciliari per genitori Renzi, lui: “Rispetto per la magistratura” - Sabato 23 febbraio. Maltempo in Basilicata e in Puglia, neve e mareggiate Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev