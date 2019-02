Vista, la Settimana in 180 secondi

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2019 Sabato 9 febbraio - Sanremo 2019, vince Mahmood con 'Soldi' Domenica 10 febbraio - Regionali Abruzzo, vince candidato centrodestra Marco Marsilio Lunedì 11 febbraio - Le proteste dei pastori sardi per il prezzo del latte Martedì 12 febbraio - Verhofstadt (Alde) contro Conte a Strasburgo: "Lei burattino Salvini e Di Maio" Mercoledì 13 febbraio - Diciotti, Gasparri: "Propongo no ad autorizzazione a procedere per Salvini" Giovedì 14 febbraio - Bagarre alla Camera, Pd esce dall’aula e Fico: “Arrivederci” ma poi si scusa Venerdì 15 febbraio - Migranti, Trump: “Dichiaro emergenza nazionale, pronti a costruire il muro” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev