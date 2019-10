(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2019 Vista, la Settimana in 3 minuti - Lunedì 21 ottobre. Catalogna, protesta pro indipendenza sulle tribune del Parlamento Europeo - Martedì 22 ottobre. John Travolta alla Festa del Cinema di Roma - Mercoledì 23 ottobre. Russiagate, Conte: “Io non ho mai interloquito con Barr, né per telefono né per iscritto” - Giovedì 24 ottobre. 24enne ucciso durante una rapina a Roma, il luogo dell’aggressione - Venerdì 25 ottobre. Fake news, ecco la reazione Zuckerberg incalzato dalla deputata Usa Ocasio-Cortez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev