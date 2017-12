(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2017 Vitalizi, Salvini altra bufala di Renzi ma italiani non ci cascano piu' ''A proposito di vitalizi, eccono un'altra bufala di Renzi. Aveva detto che li avrebbe cancellati e poi si accorgono che non c'e' piu' tempo, e' finita la legislatura''. Queste le parole di Matteo Salvini durante una diretta Facebook in cui ha parlato dei principali temi di attualita' con i suoi followers. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev