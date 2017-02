(Agenzia VISTA) Barcellona, 19 febbraio 2017 In migliaia sono scesi in piazza per protestare contro le politiche d'immigrazione applicate nei paesi dell'Unione Europea. Al grido di 'Vogliamo i rifugiati' la Catalogna dimostra di andare contro corrente rispetto alle politche polpuliste e di chiusura, ''basta scuse, accogliamo subito i rifugiati''. fonte Facebook