Von Der Leyen eletta presidente della Commissione europea

Strasburgo, 16 lug. (askanews) - Il Parlamento europeo ha eletto la tedesca Ursula von der Leyen presidente della Commissione europea con 383 voti a favore, mentre quelli contrari sono stati 327. I votanti complessivi sono stati 733.Il quorum per essere eletta era di 374 voti, quindi con un margine di 9 voti l'ex ministra della Difesa tedesca ce l'ha fatta per un soffio. Prima della votazione, l'esponente di punta della Cdu, partito di Angela Merkel, aveva fatto un discorso fortemente europeista davanti alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. "Chi vuole rafforzare l'Europa mi avrà al suo fianco, chi vuole indebolirla avrà in me un'oppositrice determinata", ha affermato nel discorso che si è concluso con una standing ovation.